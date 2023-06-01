17日午前2時40分ごろ、鳥取県、島根県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は島根県東部で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、鳥取県の鳥取南部町と日南町、それに鳥取日野町、島根県の松江市、安来市、雲南市、それに奥出雲町です。【各地の震度詳細