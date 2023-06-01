男女４人組バンド「緑黄色社会」のボーカル・ギターを担当する長屋晴子が、アイドルグループ「℃―ｕｔｅ」の元メンバーで歌手の鈴木愛理との仲良しショットを公開した。長屋は１６日までに自身のインスタグラムを更新。「お誕生日ガールあいりやっと一緒にライブできたね」と記し、１２日に３２歳の誕生日を迎えた鈴木の誕生日を祝った様子や、鈴木を顔を寄せたキュートなツーショットなどをアップ。「あのときナンパした