NY株式16日（NY時間13:08）（日本時間02:08） ダウ平均48452.24（-11.48-0.02%） ナスダック24057.74（+41.72+0.17%） CME日経平均先物59265（大証終比：-325-0.55%） 欧州株式16日終値 英FT100 10589.99（+30.41+0.29%） 独DAX 24154.47（+87.77+0.36%） 仏CAC40 8262.70（-11.87-0.14%） 米国債利回り 2年債 3.774（+0.012） 10年債 4.307（+0.024） 30年債 4.929（