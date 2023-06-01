ウクライナの英字ニュースサイト「キーウ・インディペンデント」によると、ロシア軍は１５日夜から１６日朝にかけて、ウクライナ各地に無人機やミサイルによる大規模攻撃を実施した。首都キーウや南部オデーサ、東部ドニプロで、１２歳の少年を含め少なくとも計１７人が死亡し、１００人超が負傷した。今年に入ってから最も多くの民間人が犠牲になったとみられる。ウクライナ空軍によると、ロシア軍は１６日朝までの２４時間で