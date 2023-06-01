「ドジャース８−２メッツ」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が、ロサンゼルスでのメッツ戦に先発し、６回２安打１失点、今季最多１０奪三振の好投で２勝目を挙げた。２日前の死球の影響で５年ぶりに投手に専念し、開幕から３登板連続クオリティスタート（ＱＳ。先発で６回以上、自責点３以下）を達成。規定投球回に到達し、防御率０・５０でリーグトップに立った。チームは３連勝で貯金を両リーグ最