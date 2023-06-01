先ほど為替市場でドル高の反応が見られ、ドル円は１５９．２０円付近に上昇している。米国はイランとの合意に６カ月必要と伝わった。ブルームバーグが湾岸諸国と欧州の当局者の話として伝えた。 ペルシャ湾岸のアラブ諸国および欧州の一部指導者は、米国とイランの和平合意の成立には約６カ月を要するとの認識を示しており、その期間をカバーする形で停戦を延長すべきだと考えているという。 USD/JPY