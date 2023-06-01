アメリカ中西部・イリノイ州の郊外にある教皇レオ14世の兄の自宅に爆破予告がありました。爆発物は確認されず、けが人もいないということです。アメリカメディアによりますと、15日午後6時半ごろ、イリノイ州郊外のニューレノックスにある教皇レオ14世の兄が住む家に対する爆破予告があったということです。地元警察によりますと、駆けつけた警察官が住宅を調べましたが、爆発物は見つからず、爆破予告は「根拠がないと判断した」