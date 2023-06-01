女優の榮倉奈々が１６日に自身のインスタグラムを更新。「〈ＴＯＤ釻ＳＶＡＣＡＮＺＥＩＴＡＬＩＡＮＥ〉春夏アイテムのＰＯＰＵＰ開催中銀座三越本館１階ザ・ステージにて〜４／２１まで」とつづり、ストライプシャツから美脚をのぞかせる、スタイリッシュなカットを公開した。この投稿には「美脚」「足きれい」「水色奈々ちゃん新鮮でかわいい〜〜」「素敵なカラー」「とっても素敵です」といったコメント