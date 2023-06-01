アメリカのトランプ大統領は16日、イスラエルとレバノンが10日間の停戦に合意したと発表しました。トランプ大統領は16日、SNSでイスラエルのネタニヤフ首相とレバノンのアウン大統領と電話会談したことを明らかにし、両国が停戦に合意したと発表しました。停戦期間はアメリカ東部時間午後5時（日本時間の17日午前6時）から10日間としています。また、ネタニヤフ首相とアウン大統領をホワイトハウスに招き首脳会談を行う予定だと明