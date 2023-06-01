NY株式16日（NY時間12:05）（日本時間01:05） ダウ平均48569.83（+106.11+0.22%） ナスダック24131.83（+115.81+0.48%） CME日経平均先物59330（大証終比：-260-0.44%） 欧州株式16日GMT16:05 英FT100 10589.99（+30.41+0.29%） 独DAX 24154.47（+87.77+0.36%） 仏CAC40 8262.70（-11.87-0.14%） 米国債利回り 2年債 3.774（+0.012） 10年債 4.291（+0.008） 30年債 4