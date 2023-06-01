仮設の墓地ではためくヒズボラとイランの旗＝16日、レバノン（ロイター＝共同）【ワシントン、エルサレム共同】トランプ米大統領は16日、交流サイト（SNS）で、イスラエルとレバノンが10日間の停戦で合意したと発表した。米東部時間16日午後5時（日本時間17日午前6時）から始まるとした。両国の首脳をホワイトハウスに招き会談するとも表明。イランはレバノン停戦を強く求めており、米イランの協議には好材料となりそうだ。レバ