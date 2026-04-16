元オーストリア代表GKアレクサンダー・マニンガー氏が16日、交通事故により死去した。享年48。『スカイ』など複数の欧州主要メディアが報じた。死去は同日、古巣のザルツブルクとオーストリアサッカー協会の発表によって明らかになった。『ロイター』によると、事故は16日に発生。マニンガー氏が乗車していた車がオーストリア・ザルツブルク近郊の踏切で旅客列車に衝突された。その後、マニンガー氏は車から救出され、救急隊員