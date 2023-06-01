◇ナ・リーグドジャース8―2メッツ（2026年4月15日ロサンゼルス）――5回（1死）二、三塁から100マイル（約161キロ）超え直球を4球。「1本で逆転されるところだったので、全力で抑える場面だった」――投手専念を今後も取り入れるのか？「素晴らしいDH（ラッシング）を持っているので、彼に任せたいなと思う（笑い）」――スプリットの軌道について。「スプリットでの（体の）負担をまず減らしたい。シンカー寄