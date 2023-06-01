◇ナ・リーグカブス11―2フィリーズ（2026年4月15日フィラデルフィア）圧巻のパフォーマンスだった。カブス・今永は初回、先頭のターナーに本塁打を許したものの、強打のフィリーズ打線を相手に空振りの山を築く。昨季2冠王のシュワバーから3打席連続三振を奪うと、主砲ハーパーからも2三振。6回97球を投げ3安打1失点、自己最多タイの11三振をマークし「三振に関しては投げ終わった後に気づいたぐらい。ホームランを打た