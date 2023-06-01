◇ナ・リーグドジャース8―2メッツ（2026年4月15日ロサンゼルス）ドジャース・大谷の代役として「7番・DH」で出場したラッシングが、有言実行の満塁弾を放った。試合前に大谷から「本塁打を何本か打ってほしい」と要望され「もちろん。任せろ」と返答。2点リードの8回に4号満塁弾をバックスクリーンへ叩き込んだ。満塁弾も4打点も初だったが「最高の選手（大谷）からスポットライトを奪うためにここにいるわけではない