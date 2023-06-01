◇インターリーグブルージェイズ1―2ブルワーズ（2026年4月15日ミルウォーキー）ブルージェイズの岡本は移籍後初めてDHで出場した。初回2死一塁から高めの直球で空振り三振に倒れるなど無安打に終わり「また打てるように頑張りたい」と語った。16日（日本時間17日）は本職の三塁ではなく一塁の守備に就き、主砲ゲレロがDHの予定。敵地での9連戦の真っただ中で、ジョン・シュナイダー監督は「長い遠征なので、みんなの