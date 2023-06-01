◇ナ・リーグカブス11―2フィリーズ（2026年4月15日フィラデルフィア）カブスの鈴木が今季初のマルチ安打をマークし、大勝に貢献した。5回に中前打。左腕バックハスに対した6回の第4打席では、カウント2―2からインコースのツーシームで見逃し三振を告げられたものの「チャレンジ」。ボールに覆り、フルカウントから右前にはじき返した。WBCで右膝を痛めて開幕は負傷者リストで迎えたものの、10日に復帰後、状態を着実