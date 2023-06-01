◇ア・リーグホワイトソックス3―8レイズ（2026年4月15日シカゴ）ホワイトソックスの村上は背番号「42」でプレーして3試合連続で2四球を選び、計17四球はリーグトップに並んだ。8回先頭では膝元のチェンジアップを右前へはじき返し2試合連続安打。だが、2死から打者が空振りした際に一塁を飛び出し、捕手からのけん制でタッチアウトになった。地区最下位に沈むチームは3―8の完敗で借金6。ウィル・べナブル監督は「強