◇ナ・リーグドジャース8―2メッツ（2026年4月15日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、メッツ戦に先発し6回2安打1失点、今季最多10奪三振で2勝目を挙げた。2日前の死球の影響で打者では出場せず、エンゼルス時代の21年5月28日以来、5年ぶりに投手に専念した。5回に今季初の自責点を記録も、日本の先発投手最長となる32回2/3連続自責点0をマーク。規定投球回に達し防御率0・50はリーグト