プロ野球の日本ハム、巨人、中日でプレーし、昨季限りで現役を引退した中田翔さんが親子“手つなぎ”ショットを公開し、ファンを和ませた。中田さんは１６日に自身のインスタグラムを更新し、「うん！いい感じ！！」とつづり、「＃中田翔」「＃イグアナデザイン」「＃天使達」とハッシュタグを付けて写真をアップ。イグアナデザインを背負い、手をつないで歩く後ろ姿のショットからは、絆が感じられる。この投稿には「天使君