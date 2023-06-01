アメリカ軍はイランの港湾への船の出入りの封鎖措置をめぐり、新たに3隻の商船が指示に従って、イラン側に引き返したと発表しました。アメリカ軍ケイン統合参謀本部議長「すべての商船の船長たちが封鎖線を突破しないという賢明な判断をしました。これまでに13隻の船が（イランに）引き返しました」アメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は16日、アメリカ軍が実施しているイランの港湾への船の出入りの封鎖措置につい