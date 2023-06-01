◇ファーム・リーグ阪神0―4ソフトバンク（2026年4月16日SGL尼崎）阪神の立石が、3四球と好守で貢献した。ファーム・リーグ、ソフトバンク戦に「3番・左翼」で先発し、1打数無安打ながらも3つの四球を選んだ。守備でも魅せる。8回1死二、三塁で、左前に落ちそうなライナーをスライディングキャッチ。ピンチの場面で投手を救った。平田2軍監督は「球際が強い。今日は、守備で良い経験ができたと思う」と称えていた。