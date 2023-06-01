◇セ・リーグ阪神3―4巨人（2026年4月16日甲子園）阪神・嶋村麟士朗のプロ初出場、初打席は左飛に終わった。9回、先頭で坂本の代打として出場。結果は出なかったものの、巨人の守護神・マルティネスに対し初球からフルスイングをかけた。「嫌な緊張感はなかった。次も自分のスイングをかけたい」と前を向いた。この日は「親子ゲーム」でファームリーグ、ソフトバンク戦にも出場し、3打数無安打。実戦経験を積む若虎は