◇セ・リーグ阪神3―4巨人（2026年4月16日甲子園）14試合ぶりのスタメン出場で、5回に田中将から左前打を放ち、中野の犠飛で生還。1点差に詰め寄る仕事を果たした。「とにかく塁に出る。ランナーがいなかったらチャンスメーク。その役割を把握して、やるべきことをやるだけ」とホームへのヘッドスライディングにも気持ちを込めた。木浪の打撃好調時にも常に準備し、相手の投球を研究し続けた。「（スタメンは）久しぶ