◇セ・リーグ阪神3―4巨人（2026年4月16日甲子園）阪神・村上頌樹は17日の中日戦で今季初めて甲子園で登板する。「ジェット風船がパンパン割れて“うるさい”っていう記事も見たんで。経験できるのは楽しみ。しっかりマウンドで聞きたい」と、7回までは投げ抜くことに意欲を見せた。これまで3度の登板はいずれもビジターで1勝1敗、防御率2・25。「一番最初にマウンドに上がれるんで初回からリズム良く行きたい。中日は