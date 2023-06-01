◇セ・リーグ阪神3―4巨人（2026年4月16日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼初の連敗特に、コメントすることないですね。▼佐藤輝が反撃ののろしまあそういう展開なんでしょうね。それが1年間続きますから。すべて糧にしてやっていくと。▼個人のことは二の次（プロ初打席の嶋村について）まあそれは彼に聞いてもらえたら。ゲームが始まれば、個人のことはね。チームで動いていますから。またあした以降につな