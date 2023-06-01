◇セ・リーグ阪神3―4巨人（2026年4月16日甲子園）17日から始まる中日戦へ向け、阪神の先発陣は16日、かく乱調整で煙幕を張った。先発ローテーションを再編するとみられる。通常の調整なら本番に備え、登板日の3日前に投球練習を実施。この日は大竹がブルペン入りしたため、19日の中日戦（甲子園）での先発の可能性が浮上した。だが、大竹の後に続いて伊原、茨木も同じルートでブルペンのある屋内へ移動。グラウンドか