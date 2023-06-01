◇セ・リーグ阪神3―4巨人（2026年4月16日甲子園）阪神打線は先発の田中将を打てなかった。初回に佐藤輝が中越えに2ランしたが、高め145キロの真っすぐは昨年までは苦手としていたコースで、2打席目、3打席目は一転、外角低めのスプリットで狙い通りの内野ゴロを打たされていた。力感のない腕の振りから投じるストレートは昨年よりも3、4キロ速く、今年はそこに100キロ前後の緩いカーブを有効に使っている。阪神は今季初