◇セ・リーグ阪神3―4巨人（2026年4月16日甲子園）巨人先発・田中将の丁寧な投球に、猛虎打線は攻めあぐねた。初回こそ佐藤輝が2ランを放つなど反撃するも、6回7安打3失点と粘られて白星を献上した。「（コーナーに）来ていたんじゃないですかね」試合後、主軸の森下は悔しそうにつぶやいた。日米通算202勝右腕から、4回こそ先頭で左前打を放つも、1点ビハインドの5回2死一、二塁ではハーフスイングを取られて空振り三