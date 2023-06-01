【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１６日、イスラエルとレバノンが米東部時間同日午後５時（日本時間１７日午前６時）から１０日間の停戦で合意したと自身のＳＮＳで発表した。トランプ氏は、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相、レバノンのジュゼフ・アウン大統領を「ホワイトハウスに招待する」と表明。両首脳の対面会談の実現に意欲を示した。