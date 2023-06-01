◇セ・リーグ阪神3―4巨人（2026年4月16日甲子園）またしても、初回につまずいた。阪神・ルーカスがいきなり先頭の松本にストレートの四球。続く佐々木も歩かせてしまう。1死取ったのもつかの間、4番ダルベックには甘く入ったスライダーを左翼へ放り込まれた。スコアボードに重すぎる3点が刻まれた。「初回の入り方が悪く、いい仕事ができないことが続いている。今日に関しても、何かこう、しっくりこない部分があったの