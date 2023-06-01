アメリカのトランプ大統領は、イスラエルとレバノンが10日間の停戦で合意したと発表しました。トランプ大統領は16日、SNSに投稿し、レバノンのアウン大統領、イスラエルのネタニヤフ首相と相次いで電話で会談したことを明らかにしたうえで、両者がアメリカ東部時間の16日午後5時、日本時間では17日午前6時から、10日間停戦することで合意したと表明しました。トランプ氏は「これまで世界中で9つの紛争を解決してきたが、これが10番