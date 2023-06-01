イギリス・ロンドンで始まった障害者のアート展。デジタル社会に生きるアーティストの思いに迫りました。会場で展示されている、ひげや爪まで細かく描かれた猫の絵や写真で撮ったかのような色鮮やかなオウムの絵。どちらも口を使って描かれた作品です。イギリス・ロンドンで15日から始まった口や足で描くアーティストたちを支える団体の設立70年を記念した展覧会。おなじみの赤い路線バスを描いた作品や、浜辺で砂遊びをする子ども