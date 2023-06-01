アメリカのトランプ大統領は先ほど、イスラエルとレバノンが日本時間の17日午前6時から10日間の停戦を開始することで合意したと明らかにしました。トランプ大統領は16日自身のSNSで「レバノンのアウン大統領とイスラエルのネタニヤフ首相と会談した」と明かし、「両首脳は、平和の実現に向け日本時間の17日午前6時から10日間の停戦を開始することで合意した」と投稿しました。トランプ氏はさらに、別の投稿で「両首脳をホワイトハ