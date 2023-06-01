世帯収入が増えた人が5年連続で増加。一方で、ゴールデンウイークに予定がないという人は4割を超えました。皆さんの年収は増えましたか、減りましたか？明治安田生命保険が16日に発表した家計に関するアンケート調査では、2025年と比べて世帯収入が「増えた」と回答した人は28.4％で3.1ポイント上昇。理由として、6割以上の人が「賃上げで給料が上がったため」と回答しています。また、夫のおこづかいは3万6000円余りとなり、3年ぶ