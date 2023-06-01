ボートレース若松の「北九州市長杯Ｍｏｏｏｖｉ・Ｇｒｕｕｎ開設記念競走」は１６日、予選３日目が行われた。原田才一郎（２９＝福岡）は前半４Ｒは５コースから３着。後半１０Ｒは２コースから差して１着を奪取した。タッグを組む６０号機は「安定板が付いたら行き足は余計、良くない。道中の回り足はいいし、回転が上がれば追いつく感じもある」と課題はあるものの３日目までオール３連対と航跡は安定している。３月の大村