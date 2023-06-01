きょうのポンドドルは利益確定売りが優勢となっており、１．３５ドル台前半に下落。今週もリバウンド相場を継続し、１．３６ドルを試す場面が見られたものの、到達できずに一旦後退している。英中銀の利上げ期待が縮小していることもポンドを圧迫している可能性もありそうだ。ただ、下押す動きまでは見られていない。一方、ポンド円は２１５円台で方向感なく上下動。 米国とイランの和平協議への楽観的な見方が高まる中、投