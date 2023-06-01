◆米大リーグドジャース８―２メッツ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・メッツ戦に５年ぶりの“一刀流”で６回１０奪三振、１失点と快投し、今季２勝目を挙げた。エンゼルス時代の２１年５月２８日（同２９日）の敵地アスレチックス戦以来の投手専念。自責点０の連続イニングで、日本人先発最長記録を「３２回２／３」に更