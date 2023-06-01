プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「温玉のせすき焼き風肉豆腐」 「モヤシのゴマ和え」 「セロリとキュウリの浅漬け」 の全3品。 冬だけでなく一年中食べたい！大好きなすき焼きをおかず風にアレンジ。さっぱりした小鉢をつけて。【主菜】温玉のせすき焼き風肉豆腐 甘辛く煮た肉豆腐にはゴボウが合います。温泉卵をのせたらご飯がすすむ！ ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー