バルセロナ・オープン 大会期間：2026年4月13日～2026年4月19日 開催地：スペイン バルセロナ コート：クレー（赤土） 結果：[コランタン ムテ] 0 - 2 [ロレンツォ ムゼッティ] 試合の詳細データはこちら≫ バルセロナ・オープン第4日がスペイン バルセロナで行われ、男子シングルス2回戦で、コランタン ムテと第2シードのロレンツォ ムゼッティが対戦した。 第1セットはロレン