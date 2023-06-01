国内初のヒューマノイドの展示会で、アメリカと中国が先行する中、日本のスタートアップも存在感を見せ始めています。17日まで東京ビッグサイトで開催されている、日本初の展示会「ヒューマノイドロボット EXPO」。労働現場の人手不足という課題解決に向けて25の企業が最先端技術を展示しています。中国のロボット大手Dobotが開発した「Atom」というロボットは、VR技術で動きをリアルタイムに反映させるだけでなく、学習したデータ