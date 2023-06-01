京都府南丹市で、先月から行方不明となっていた男児の遺体を遺棄したとして逮捕された父親が、殺害についても関与を認める供述をしていることが分かりました。死体遺棄の疑いで逮捕された、南丹市園部町の安達優季容疑者は、先月下旬から4月13日までの間に、息子の安達結希くんの遺体を遺棄した疑いが持たれています。結希くんは、先月23日から行方が分からなくなっていましたが、今月13日に、園部町内の山林で死亡しているのが見