【エルサレム＝福島利之、ワシントン＝池田慶太】イスラエル主要紙ハアレツなどは１６日、イスラエル軍が同日夜（日本時間１７日未明）から、レバノンの親イラン勢力ヒズボラとの戦闘を停止する予定だと報じた。複数の軍高官の話として伝えた。米国のトランプ大統領は１５日、自身のＳＮＳでイスラエルとレバノンの首脳が１６日に会談するとしていたが、レバノン側は会談を拒否する姿勢を見せていた。ハアレツによると、イスラ