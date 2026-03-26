母の日に特別な“ありがとう”を伝えたい方へ♡まるで花束のように美しい「フラワーおはぎ母の日ボックス」が登場しました。繊細に絞られた花のデザインと、やさしい甘さの苺餡が魅力の和スイーツは、見た目も味も満足感たっぷり。大切な人の笑顔を引き出してくれる、とっておきのギフトです。 花束のような美しいおはぎ 「フラワーおはぎ母の日ボックス」3,980円（税込）は、苺餡で包んだ7個のおは