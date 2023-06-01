市場の期待通り、平和への歩みは進むのでしょうか。記者（16日午後3時すぎ）「日経平均株価、きょうは大幅に値上がりし、史上最高値を更新しています」日経平均株価は16日午前、取引時間中の最高値を更新。勢いもそのままに、前の日より1384円高い、5万9518円で取引を終え、終値でも最高値を更新しました。最高値の更新は、イランへの軍事作戦が始まる前の2月末以来、およそ1か月半ぶり。背景にあるのは、“戦闘終結への協議が進む