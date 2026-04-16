「僕とはかけ離れたようなキャラクターで……」森次政裕が、ドラマイベントで普段の自分とは真逆だという御曹司役への思いを語り、声のトーンや仕草まで意識した役作りを明かした。森次政裕○超特急・森次政裕「かわいいってことでいい?」ダンス&ボーカルグループ・超特急の森次は15日、都内で行われたMBSドラマ特区『あの夜、社長の子供を授かりました』(4月16日スタート 毎週木曜24:59〜)の第1話先行上映＆トークイベントに