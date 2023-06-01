NY株式16日（NY時間11:07）（日本時間00:07） ダウ平均48457.64（-6.08-0.01%） ナスダック24039.13（+23.11+0.10%） CME日経平均先物59170（大証終比：-420-0.71%） 欧州株式16日GMT15:07 英FT100 10590.10（+30.52+0.29%） 独DAX 24137.16（+70.46+0.29%） 仏CAC40 8280.58（+6.01+0.07%） 米国債利回り 2年債 3.770（+0.008） 10年債 4.289（+0.006） 30年債 4.906