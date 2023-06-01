歌手で俳優のマイク眞木（８１）の長女でタレントの眞木花（はんな、２４）が、新しい宣材写真を撮影したと報告した。１６日までに自身のインスタグラムを更新し「新しい宣材写真を撮ってもらいました。ちょっと背筋伸ばして」とうれしそう。「Ｎｅｗｈｅａｄｓｈｏｔｓ．Ｊｕｓｔｇｅｔｔｉｎｇｓｔａｒｔｅｄ．」と英語でつづり、気持ちを新たにしていた。吸い込まれそうな大きな瞳が特徴的。フォロワーは「素敵です