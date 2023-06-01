記事ポイント秋山グループ株式会社が西宮市北部で子育て世帯向け不動産仲介サービスを開始します。仲介サービスが物件情報だけでなく子育て環境や地域特性を踏まえた住まい選びを提案します。マイホーム安心スタートパックが購入前から入居までの不安をまとめて支えます。秋山グループが、西宮市北部に特化した子育て世帯向け不動産仲介サービスを展開します。不動産仲介サービスが、物件情報中心ではなく暮らしやすさを軸にした住