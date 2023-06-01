アメリカのヘグセス国防長官は16日、イランが和平合意に応じない場合はアメリカ軍が「イランの港湾などの封鎖を継続し、軍事作戦を再開できるよう最大限の態勢を整えている」と警告しました。ヘグセス国防長官：我々は、イランの重要な軍民両用インフラ、残存する発電施設、そしてエネルギー産業を標的として発射準備を整えている。できれば実行は避けたいが、大統領の命令とボタン一つで即座に行動に移す準備はできている。ヘグセ